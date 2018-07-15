Belçika üçüncü oldu

İngiltere’yi Meunier ve Eden Hazard’ın golleriyle geçen Belçika, üçüncü olup tarihi bir başarıya imza attı

Giriş Tarihi: 15.07.2018 00:30 Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 00:38

Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-0'lık skorla mağlup eden Belçika, turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı. 4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Belçika atağında Chadli'nin ortasında altıpas çizgisi üstünde topla buluşan Meunier'in gelişine yaptığı vuruş Pickford'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0. 82'nci dakikada orta sahadan topla hareketlenen De Bruyne, sol çaprazdaki Hazard ile topu buluşturdu. Hazard'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş ağlara gitti: 2-0. Maçı kazanan Belçika, Dünya Kupası'nı üçüncü olarak bitirmeyi başararak ülkeye tarihi bir başarı yaşattı.



KANE: 20 YIL DAHA BEKLEYEMEYIZ

KUPADA attığı 6 golle İngiltere'yi sırtlayan Harry Kane, Belçika mağlubiyeti sonrası, "Bu maç hala geliştirmemiz gereken yönlerimiz olduğunu gösterdi. Gelişmeye de devam edeceğiz. Bir yarı final için yine 20 yıl beklemek istemiyoruz" diyerek öz eleştiride bulundu.