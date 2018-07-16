2022 için top Katar’da

2018’in ev sahibi Rusya, bayrağı Dünya Kupası’nın yeni sahibine devretti

Giriş Tarihi: 16.07.2018 01:19 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 01:58

2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya ile bir sonraki turnuvayı düzenleyecek Katar arasında devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen törende Infantino, Al Sani'ye 20182 FIFA Dünya Kupası finalinde de kullanılan beyaz ve kırmızı renklerden oluşan bir futbol topunu sembolik olarak verdi.



GÖRKEMLİ KAPANIŞ

Luzhniki Stadı'ndaki kapanış töreni 800 kişilip ekibin dans şovuyla başladı. Will Smith ile Nicky Jam ve Era Istrefi şarkılarıyla tribünleri coşturdu. Şarkıya Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho da saha kenarından davul şovla renk kattı.



YAĞMUR SÜRPRİZİ

Rusya'daki Luzhniki Stadı'nda kupa töreni yapılırken aniden sağanak yağmur bastırdı. Yağmurdan nasibini devlet başkanları da aldı...

Fransızlar, finali Eyfel kulesi önündeki alanda izledi. Büyük kalabalık şampiyonluğu coşkuyla kutladı.



VİDA YIKILDI KALDI

Süper Lig'den gidip Dünya Kupası'nda final oynayan ilk isim olan Beşiktaşlı Vida başarılı futbolunu dün bir de asistle süsledi. Beşiktaşlı yıldız, karşılaşma sonunda adeta yıkılırken arkadaşları güçlükle ayağa kaldırdı. Vida, "Maçtan sonra gözyaşlarımı tutamadım. Hüzün ve gururu aynı anda yaşıyorum" dedi.



BAŞKANLAR EL ELE

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic dev karşılaşma öncesinde birbirlerine şans diledi. 90 dakika boyunca Macron gollerde büyük coşku yaşadı. İki başkan madalya töreni için sahaya el ele geldi. İki başkan futbolcuları tek tek tebrik etti.