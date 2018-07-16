Değeri 1 milyar Euro'yu bulan kadrosu ile Fransa, 20 yıl sonra dünyanın en iyisi olmayı başardı. 18. dakikada Horozlar, Griezmann'ın serbest vuruşu sonrası, Mandzukic'in kaleleri şaşırmasıyla 1-0 öne geçti. Hırvatlar, 28'de Vida'nın indirdiği topta Perisic ile durumu 1-1 yaptı. Golden 10 dakika sonra Fransa; Video Asistan Hakem uygulaması ile penaltı kazandı ve Griezmann'la durumu 2-1'e getirdi. Oyun üstünlüğünü karşılaşmada ele alamamasına rağmen, skor üstünlüğünü bırakmayan Fransa, 59'da Pogba ile 3-1'i yakaladı. 65. dakika 19 yaşındaki Mbappe, kaleci Subasic'i avladı: 4-1. Gollü maçta 69'da kaleci Lloris atılan geri pası Mandzukic'e kaptırırken, golcü isim bu hatayı skora dönüştürmeyi başardı: 4-2. Fransa bu şampiyonlukla formasına ikinci yıldızı takmış oldu.

PELE KUTLADI

20 Aralık 1998 doğumlu Mbappe kupanın en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı. 19 yaşındaki yıldız, dün attığı golle Pele'den sonra (1958) Dünya Kupası finalinde gol atan en genç isim olurken, Pele 'Kulübe hoş geldin' diyerek Mbappe'yi kutladı. Hırvat Modric turnuvanın oyuncusu olurken, İngiliz Harry Kane ise 6 golle krallığı elde etti.

DESCHAMPS TARİH YAZDI

Fransa'nın hocası Deschamps, Dünya Kupası'nı oyuncu ve teknik direktör olarak kazanan 3. isim (Mario Zagallo- Franz Beckenbauer) olmayı başardı. 49 yaşındaki Deschamps, Beckenbauer'in ardından (1990'da 44 yaşında) bu kupayı kazanan en genç hoca oldu. Karşılaşma sonrası, "EURO 2016 finalini kaybetmek canımı yakmıştı. İyi bir maç çıkarmadık ama sağlam durduk" dedi.

38 MİLYON DOLAR

Şampiyon Fransa Dünya Kupası'nı kazanarak tarihi bir gurur yaşarken 38 milyon doların da (yaklaşık 182 milyon TL) sahibi oldu. Federasyon oyuncu başı 300 bin Euro prim dağıtacak.

6.1 kilogram ağırlığında, 36.8 santimetre boyunda ve 18 ayar altın kaplama kupa, kaptan Lloris'in ellerinde havaya kalktı.