Az laf çok iş

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda 20 yıl aradan sonra şampiyon olmayı başaran Fransa, çok sayıda kritik istatistikte ilk 10'a girerken zorlandı. Fransızlar her 90 dakika başına attıkları 11,6 şut değeriyle 15'inci oldu. Mavililer, yüzde 49,6 olan topla oynama değeriyle 32 takım arasında kendine 18. sırada yer bulabildi.Fransızlar, maç başına 11 driplingle 11. sırayı alırken, karşılaşma başına 4,1 olan isabetli şut karnesi ile de ancak 8. sıraya çıkabildi.Dünya Kupası öncesi 'Serbest Kürsü'de bir araya gelen SABAH Spor yazarları yaptıkları değerlendirmelerde tam isabet kaydetti. Kupanın son şampiyonu Almanya'nın etkili olamayacağını düşünen yazarlarımızın favori gördüğü Fransa mutlu sona ulaştı.