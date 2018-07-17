Bizim oyunumuzun ta kendisi!

A SPOR’a konuşan tecrübeli hoca, “Fransa-Hırvatistan finali futbolun nereye gittiğini gösteriyor; ülkemizin şartlarına harmanlamaya çalıştığımız oyunun ta kendisi. Biz de bunun peşindeyiz” dedi

Giriş Tarihi: 17.07.2018 00:31 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 01:52

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Dünya Kupası'nı yorumladı. Finalde sergilenen futbolu, kendilerinin de Türkiye'de uygulamaya çalıştıklarını söyleyen Kocaman, "Final, bugünün oyununun nereye gittiğinin gösteren, iki doğru takımın maçıydı. Birçok açıdan benim oyunuma benzediğini anlıyorum. Bizim ülkemizin şartlarına uygun şekilde harmanlamaya çalıştığımız oyunun ta kendisi. Bu oyun benim oyunum değil, onların oyunu ve biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizde bu oyunu izleyip, yorumlayanlarla, benim gibi düşünenler arasında büyük fark olduğunu söyleyebilirim. Futbol artık netice oyunu. Bunu severek ve isteyerek söylemiyorum ama böyle bir gerçek var" dedi.