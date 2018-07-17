Var kupası Fransa’nın!

Fransa'nın şampiyonluğu, dünya basınında farklı yorumlarla geniş yer buldu. İspanya'nın Marca gazetesi, Fransa'nın ikinci kez dünya şampiyonu olmasına atıfta bulunarak "İki yıldız" manşetini atarken, yine İspanyol gazetelerinden AS, turnuvaya VAR kararlarının damga vurduğunu ifade ederek, "Fransa, Dünya VAR Kupası'nı kazandı" ifadesini kullandı. İngiltere'nin The Guardian gazetesi, Paris'teki kutlamalara yoğunlaşırken, "Taraftarlar gözyaşları içinde genç Fransız takımına sevgisini gösterdi" yorumunu yaptı. İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinde, Deschamps'ın yıllarca İtalya'da futbol oynamasına atıfta bulunularak, "Fransa, İtalyan usulü şampiyon" ifadesiyle başarıdan kendilerine pay çıkardı. Lübnan'ın El Ahbar gazetesi ise Fransa'nın kadrosundaki Afrika kökenli futbolculara vurgu yaparak, "Dünya Kupası'nı göçmenler kazandı" değerlendirmesinde bulundu.
SARAY'DA ŞARKILI KUTLAMA
Fransa, 20 yıl sonra kazandığı Dünya Kupası'nı kutluyor. Paris'te üstü açık otobüsle şehir turu atan milli takım, kendilerine sevgi gösterilerinde bulunan halkla kucaklaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Elysee Sarayı'nda oyuncuları kabul etti. Hep birlikte şarkılar söylenip danslar edildi.
?LUCESCU: KUPADAKİ FUTBOLU BEĞENMEDİM
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Dünya Kupası'nı yorumladı: "Çok iyi taktiksel yaklaşımlar vardı ancak hücum için güzel organizasyonlar, hayal kurduracak hareketler yoktu. Pratikte kötüydü. Hayatımı hücum futbolu oynatmaya çalışarak geçirdim. Oyun kontrolü ve hücumu hedefledim. Rusya ve İsveç kupada önemli başarı kazandı. Şimdi onlarla oynayacağımız maçlara hazırlanacağız."
PRİMİNİ BAĞIŞLADI
Fransa'nın yıldızlarından Kylian Mbappe, "Futbolcular, milli forma giydiği için para almamalı" diyerek primlerini yardım kuruluşuna bağışlayacağını söylemişti. Turnuvada 'En iyi genç oyuncu' seçilen 19 yaşındaki yıldız, kazandığı 433 bin Euro primi hasta ve engelli kişiler için ücretsiz spor eğitimi veren yardım kuruluşuna bağışladı.
?PAUL POGBA'DAN İNGİLİZLERE TAŞ!
Karıyerini Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sürdüren Paul Pogba, İngilizleri kızdıracak gol sevinciyle bir süre konuşulacağa benziyor. Turnuva boyunca İngiltere'nin simgesi haline gelen "Its coming home" şarkısı, yani kupanın evine döndüğü fikri, Pogba için alay konusu oldu. Fransız oyuncu, elinde kupayla, "Its coming home" şarkısını söyleyerek İngilizleri kızdırdı.