- Kentsel dönüşüm için yaptığınız ödemeleri geri alabilirsiniz

- Kentsel dönüşüm için verilen ücretlerde 'muafiyet', son mevzuatla yoruma kapatıldı



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Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri

İZMİR (İHA) - Avukat Ali Onar, kentsel dönüşümle yapılmış binalardaki alım satımlarda tüm harç, vergi ve ücretlerden muaf tutulma durumunun 10 Aralık 2018'deki mevzuat değişikliği ile yoruma tamamen kapatıldığını belirterek, "Vatandaşlar, sehven ya da bilerek alınmış ödemeler varsa ya düzeltme, ya şikayet ya da dava yoluna gitmeliler" dedi.

Avukat Ali Onar, kentsel dönüşümle yapılmış binalardaki alım satımlarda tüm harç, vergi ve ücretlerden zaten muaf olunduğunu ancak eski mevzuatta durumun biraz daha yoruma açık olması sebebiyle pek çok vatandaşın sıkıntı yaşadığını söyledi. 10 Aralık 2018'deki mevzuat değişikliği ile durumun yoruma tamamen kapatıldığını kaydeden Onar, "Kentsel dönüşümle ilgili ciddi çalışmalar var ve yapılan binalarla alım ve satım işlemleri gerçekleşiyor. Eski riskli konutların dönüştürülmesi projelerine ilişkin mevzuatta konu yoruma açık gibiydi. 10 Aralık 2018'deki mevzuat değişikliği ile bu konu tamamen yorum dışı bırakıldı. Kentsel dönüşümle yapılmış binalardaki alım satımlarda tüm harçlar, vergiler ve ücretlerden muaf tutuldu. Daha önce de muaftı ama sehven yapılan uygulama yanlışlıkları ve alınan ücretlerin sıkıntıya sebep olduğu fark edildi. Bu tür harç, vergi ve ücretlerin ödenmemesi gerektiği halde ödendiğini görüyorduk. Kentsel dönüşümün vergi, harç ve ücretlerden muaf olunduğu ile ilgili mahkeme kararları verildi. 10 Aralık 2018'deki mevzuat değişikliği ile bunlardan tamamen muaf olunduğuna ilişkin düzenleme ise yorumu ortadan kaldırdı" diye konuştu.



"Geri alma şansına sahipler"

Vatandaşların, sehven ya da bilerek alınmış ödemeler varsa ya düzeltme, ya şikayet ya da dava yoluna gitmesi gerektiğini ifade eden Onar, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlar, idari anlamda yapacakları iş ve işlemlerde haksız olarak ceplerinden çıkmış olan harç, vergi ve ücretleri geri alma şansına sahipler. Vatandaşlarımız, kentsel dönüşüme tabii olan ve yorumlamaya tabii tutulmuş alım satımlarında mutlaka ödemeyi yapmış olduğu idareye müracaatında haksız ödemesinin tahsilini istemeli, ya da yargı yoluna gitmeliler."

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