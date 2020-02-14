Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Pekcan duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Bakan duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar , "2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" dedi. Bakan Pekcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, hizmet ihracatında elde ettikleri başarıyı sürdürdüklerini bildirdi. Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

Giriş Tarihi: 14.2.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 14:41 ABONE OL
Bakan Pekcan duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

"2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek, Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Ayrıca, hizmetler dengesi 31,5 milyar dolar fazla vererek, cari işlemler dengesine de olumlu yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört bir yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde, bu alanda daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır. Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdiğimiz destekler ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en etkili şekilde devam edecektir."

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Pekcan duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN