Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir müjde daha!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çiftçilere müjdeleri sıraladı. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak." dedi.

Albayrak ayrıca, "Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Sözleşmeli hububat üretimiyle çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç sağlayacak." ifadelerini de kullandı.

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