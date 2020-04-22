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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir müjde daha!

: 'tan bir müjde daha!

, çiftçilerin üretim sıkıntısı çekmemesi için hayata geçirilen yeni çalışmaları duyurdu. Bakan Albayrak, müjdeleri art arda sıralarken, ""Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak. Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Sözleşmeli hububat üretimiyle çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç sağlayacak." dedi. İşte haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.4.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 13:47 ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir müjde daha!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çiftçilere müjdeleri sıraladı. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak." dedi.

Albayrak ayrıca, "Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Sözleşmeli hububat üretimiyle çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç sağlayacak." ifadelerini de kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir müjde daha!
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