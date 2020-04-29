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! Bakan duyurdu: Dijital tarım pazarı uygulaması başlıyor

haberi... Tarım ve Orman Bakanı , "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek." dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, "Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 12:32 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: Dijital tarım pazarı uygulaması başlıyor

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek." dedi.

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçilere flaş 'Dijital Tarım Pazarı' müjdesi | Video

TARIMSAL ALANDA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Bakan Pakdemirli, "Tarımsal alan bakımından dünyada 17. olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız. DİTAP, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı pazar olacak. Dijital Tarım Pazarı aracılığıyla çiftçinin pazarlama imkanı artacak, tüketici de makul fiyattan, kaliteli ürün alacak" ifadelerini kullandı.

ALICI VE SATICI ONLİNE BİR ARAYA GELECEK!

Bakan Pekcan da, "Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır. Uygulamayla daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacak, küçük üreticilerin pazara erişimi kolaylaşacak." diye konuştu

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SON DAKİKA! Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: Dijital tarım pazarı uygulaması başlıyor
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