Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de ekonomideki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak'ın; Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, Merkez Bankası'nın faiz hamleleri ve salgına karşı alınan ve alınacak tedbirler konularında önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dünya tarihinin en önemli süreçlerinden birini yaşıyoruz. Biz 2 yıldır çok büyük yapısal dönüşümlerden geçtik. Bu süreçten dünyada hemen her ülke etkilenecek. Biz ise bu süreçten minimal bir şekilde etkilencek şekilde çok önemli paketler hazırladık.

KRİZDEN DOLAYI TÜRKİYE EKONOMİSİ DARALACAK DİYENLER...

Bu süreç de geçtiğinde dünyaya kıyasla Türkiye, pozitif ayrışan bir ülke olacak. Yılın geri kalan iki çeyreğinde Türkiye yine pozitif ayrışacak. Kriz ortaya çıktığı için büyüme beklentileri güncellenebilir ama krizden dolayı Türkiye daralacak diyenler görecekler ki biz bu süreçten pozitif ayrışarak çıkacağız.

Bakan Albayrak TRT Haber'de konuştu: "Haziran ayı normalleşmenin başlayacağı bir dönem olacak" | Video

Haziran ayı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de normalleşmenin başlayacağı bir dönem olacak.

"TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ AÇISINDAN DA ÇOK GÜÇLÜ BİR DURUMDA"

Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir durumda. Biz sağlık sistemi olarak da çok güçlüyüz bu salgın döneminde vatandaşlarımızdan hiç para talep etmedik, yaptığımız tüm testleri ücretsiz gerçekleştirdik, Avrupa bu konuda kötü bir sınav verdi. Biz ekonomik olarak bu salgın sürecinde sağlık sistemiyle beraber düşününce güçlü bir sosyal devlet örneği ortaya koyduk. Biz Türkiye olarak bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak nadir ülkelerden biri olacağız.

İÇ PİYASAYI NORMALLEŞTİRECEK PAKETLERİMİZ OLACAK

Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak.

Türkiye siyasi ve ekonomik olarak bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Türkiye'de artık son 2 yıldır daha farklı bir sürece girdik. Milli ekonomi politikasında önemli adımlar attık.

Son bir yılda Türkiye'de kimse döviz borçlanmıyor.

Biz burada olduğumuz sürece bu ülkenin anahtarı bu milletin elinde alacak. Bu ülkenin başında bu lider olduğu sürece.

Türkiye ekonomide demek ki ilk defa bu kadar doğru işler yapıyor.