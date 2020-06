Türk oyun şirketi Peak Games 1.8 milyar dolara satıldı... Bakan Varank'tan son dakika açıklaması...

Son dakika haberi... Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almak için anlaştıklarını duyurdu

BAKAN VARANK: TÜRKİYE'DEKİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ GELİŞME

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Zynga'nın Peak'ı alma kararı ile ilgili "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi için çok önemli gelişme." dedi.

PEAK, TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ ARASINA GİRDİ

Yapılan açıklamalara göre, anlaşma ile şirketin sadece ortaklık yapısı değişecek. Peak, faaliyetlerini, ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik gerçekleşmeden kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edecek.

Söz konusu satın alma ile mobil oyun sektörünün devlerinden Peak, Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına girmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peak Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Şahin anlaşmayla, "Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye'den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, "Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye'de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar." açıklamasında bulundu.

İlk Türk unicorn yani Turcorn hayırlı olsun 👏🏻. Türkiyedeki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme.



Congratulations to Turkey's first unicorn 👏🏻. A remarkable milestone for our Turkish startup ecosystem!@PeakCom https://t.co/khVRguXjoF