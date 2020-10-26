Son dakika haberi: Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi! 100 bin liraya kadar...

Son dakika haberi... Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yeni kredi destek paketini duyurdu. KOBİ'ler 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'inden faydalanacak. KGF teminatlı, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 11,5 faizle kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek.

NAKİT İŞLETME KREDİSİ

Paket kapsamında firmalar kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi, tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu, güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecek.