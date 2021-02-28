SON DAKİKA: Normalleşmede işçi ve işveren için müjde! Yeni destekler verilecek...

"KENDİ İSTEĞİNİZLE İŞTEN AYRILSANIZ DAHİ İŞSİZLİK PARASI ALABİLECEKSİNİZ"



Çalışma hayatına getirilen düzenlemelerle ilgili yeni müjdeler vermek istediğini hatırlatan Ete, " İşçilerimiz için İŞKUR tarafından pandemi döneminde ödenen 2 ödenek vardı. Biri kısa çalışma ödeneği, diğeri ücretsiz izin nakdi ücret desteğiydi. Kısa çalışma ödeneği alan işçilerimiz dahi işsizlik maaşı alabilecekler. Burada 2 şart aranıyordu; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ve son 120 gün kesintisiz sigorta pirimi ödenmesi şartları. Pandemi sebebiyle bu süreler, 450 gün ve 60 gün olarak değiştirildi. Aralık ayında İŞKUR'un yayınladığı yönetmeliğe göre kısa çalışma ödeneği alırken, kendi isteğinizle işten ayrılsanız dahi işsizlik parası alabileceksiniz" dedi.