Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD ziyaret öncesi önemli açıklamalar!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu yıl Genel Kurul görüşmeleri, BM'yi tüm insanlarla ilgili kılmak, küresel liderlik ve ortak sorumluluklar temasıyla yapıyor.

Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde 25 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda insani krizlere dikkat çekerek, bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Bu konuda Suriye'deki krizlere dikkat çekeceğiz. Suriye'de kimse Türkiye kadar sorumluluk almadı, bizim kadar da bedel ödemedi.

Suriye için en büyük sorun Fırat'ın doğusunda büyüyen terör bataklığıdır.

Bir taraftan da İran'daki meydana gelen terör eylemi. Dün akşam itibariyle 29 kişinin öldüğü bir durumla, bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü için adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için adımlar atılmalı.

ABD'Lİ YATIRIMCILAR İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ

Türkiye olarak bölgedeki bu gelişmelerde, Tahran ve Soçi zirveleri, bunlar hassasiyetimizi arttırmamızı gerekiyor. New York'ta çok sayıda devlet başkanı ile görüşeceğiz. ABD mensubu yatırımcılarla bir araya geleceğiz.

Türkiye'Deki ABD'li yatırımcılarla görüşmeleri yaptık. Şimdi de Amerika'da bunun geniş kapsamlı halini yapacağız. Medya temsilcileriyle, kanaat önderleriyle istişarelerimiz olacak.

ALMANYA ZİYARETİ BİR İLK OLACAK New York'taki ziyaretimizin ardından, 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Steinmeier'in önerisiyle ziyaretim devlet ziyareti olacaktır. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardından yapılacak ilk devlet ziyareti olacaktır. Burada sayın Merkel ve yatırımcılarla da bir araya geleceğiz.

Ziyaretimin son günü Köln'e geçerek cami açılışına katılacağız ve burada vatandaşlarımızla buluşacağız.

Hazine ve Maliye Bakanımız ve Ticaret Bakanımızın birlikte yapmış olduğu Almanya ziyaretiyle ön görüşmeler yapılmıştı. Bunları bu ziyarette tekrar ele alma fırsatımız olacak. Almanya'nın gümrük birliğinin genişletilmesi ve vize serbestisi konusunda yapıcı bir rol üstlenmesini bekliyoruz.

Bir diğer konumuz da bölgesel gelişmeler olacak. Almanya'nın 2019-2020 dönemi Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinin uluslararası etkisini artıracağına inanıyorum. Avrupa'da artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı bir diğer konumuz olacak.

Sayın Merkel'in ırkçılığa karşı net tavrını takdirle karşılıyoruz. Terörizmle mücadelede işbirliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bildireceğim.

SORU-CEVAP

(Trump'la görüşme) Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil.

SUÇ DEVLETE KARŞI İŞLENİYORSA, DEVLETİN BUNU AF YETKİSİ OLABİLİR

(Af yasası) Konuyla ilgili açıklamaları duyduk. Bizim bu konudaki temel ilkemiz şudur. Af konusu, eğer suç devlete karşı işleniyorsa, devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Bunu affedebilecek merci, mazlum, mağdur insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız.

Bir ailede, bir kişinin eşi, ailesi öldürülmüş, biz devlet olarak bunu affedebilir miyiz? Parasal suçlar, hırsızlık şu bu biz bunu affedebilir miyiz? Bu teklif gönderildiğinde, arkadaşlar bakarlar, üzerinde çalışırlar. Atılacak adım varsa atılır. Bunlar kişileri de ilgilendiren konular. Böyle 162 bin kişi, devlete karşı işlenmiş suç söz konusu değil dediler.

(Soçi anlaşması) Düne kadar Rusya'dan gelen bir heyet burada çalışmalar yaptılar. Bizim orada bir 10 maddelik metin üzerinde çalışmaları arkadaşlarımız detaylandırdılar. Orada tarih verilmesi söz konusu oldu. Bu ağır silahların cinsi gibi konular detay çalışmalarda gizli. Bunları bakanlarımız ve MİT, kendi elemanlarıyla takibini sürdürüyorlar. En kısa zamanda en isabetli ve en hayırlı ne olacaksa, bölgenin barışı için bunları atacağız. Mutluyuz çünkü 3.5 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de, bunlar burayı nasıl terk edecekler? Terk edecekleri zaman gelecekleri yer yine Türkiye. Böyle bir akını Türkiye'nin üstlenmesi kolay değildi. Böyle bir anlaşmanın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu. Temenni ederim ki bu süreci başarıyla sürdürürüm.

(Yerel seçimlerde MHP ile ittifak) Seçimlere şu anda baya uzun bir zaman var. Bu zaman içerisinde liderler olarak görüşmeye hazırız. Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi, oradan görevlendirecek bir arkadaşa karşı ben de genel başkan yardımcım ve genel başkan vekilimi görevlendirdim. Bu arkadaşlarım bu işe hazır. Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. İçerik nedir, bunların bilinmesi lazım. AK Parti olarak bütün hedefimiz, tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazır olmaktır. Ve şu anda Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz neyse, bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti koruruz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanırız.

(Yeni havalimanının açılışı ertelenecek mi?) Öyle bir şey yok. Dün zaten oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız. Peyderpey oraya inişi kalkışlar konusunda, THY'nin İGA'yla yapacağı görüşmeler önemli. Atatürk Havalimanı hemen devreden çıkmayacak. 29 Ekim açılış tarihidir. Test çalışmalarını TEKNOFEST'le yaptık. Terminal binası her şeyiyle hazır. Pist gayet güzel. Bu pistlerin sayısı da artacak. Onun çalışmaları da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu