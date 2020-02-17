SON DAKİKA: AK Parti'den yeni kanun teklifi

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş torba yasa olarak anılan yeni kanun düzenlemelerine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Muş "İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak" dedi.

Ayrıca Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesi, belgelerin eğitim süreci, esnaf ahilik fonu ve yenilenebilir enerji ile ilgili de düzenlemeler yapılacağını açıklayan Muş teklife ilişkin detayları aktardı.

İşte Muş'un açıklamalarıdan öne çıkanlar;

SİLAH SATIŞINA CEZA ARTIYOR

İnternetten silah satışına cezalar artacak

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli BES imkanı getiriyoruz.

Vakıf mallarındaki kiracıların borçlarını 3 ay içinde ödemesi için düzenleme yer alıyor.

Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak

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