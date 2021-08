Son döneminde en popüler oyunlarından olan Among Us, çocukluktan beri bildiğimiz oyun olan Vampir-Köylü oyunun sanal aleme aktarılmış halidir. 2018 yılında çıkış yapan ve geçtiğimiz dönemde oldukça büyük patlama yapan Among Us oynayanlara bir hayli keyifli dakikalar yaşatıyor. Biz de sizlerin oynayabileceğiniz Among Us oyunun farklı versiyonunu hazırladık. İşte Among Us oyna seçeneği