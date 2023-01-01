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ANASAYFA ŞEHİRLER İZMİR ADALET BİRLİK PARTİSİ

2 BÖLGE - ADALET BİRLİK PARTİSİ

AB
KISALTMA :AB GENEL BAŞKAN :İRFAN UZUN
İZMİR TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ALİAĞA
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BAYINDIR
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BAYRAKLI
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BERGAMA
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BEYDAĞ
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BORNOVA
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ÇİĞLİ
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DİKİLİ
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FOÇA
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KARŞIYAKA
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KEMALPAŞA
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KINIK
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KİRAZ
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MENEMEN
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ÖDEMİŞ
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TİRE
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı