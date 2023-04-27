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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

AMASYA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMAMÖZÜ
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %0
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SULUOVA
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TAŞOVA
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AMASYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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MERZİFON
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SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞOVA
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 246,896 | Katılım Oranı: %91.35
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.46126,075 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %30.9467,894 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %10.1522,279 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.881,936 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.38842 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.17382 oy
%100
Seçmen Sayısı: 238,619 | Katılım Oranı: %83.79
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.66111,044 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %42.1782,646 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.162,279 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı