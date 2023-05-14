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ANASAYFA MİLLET İTTİFAKI

MİLLET İTTİFAKI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
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İYİ PARTİ
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GENEL TOPLAM TÜRKİYE YURT DIŞI
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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
TÜRKİYE YURT DIŞI
ŞEHİR OY ORAN
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
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DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
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DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ŞEHİR OY ORAN
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
0
-
%0

MİLLETVEKİLLERİ / 0

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Kaynak: Anadolu Ajansı