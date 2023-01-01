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ANASAYFA MİLLET İTTİFAKI TOKAT

TOKAT - MİLLET İTTİFAKI

İYİ PARTİ
%0 0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
%0 0
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay

TOKAT - MİLLET İTTİFAKI MİLLETVEKİLLERİ / 0

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Kaynak: Anadolu Ajansı