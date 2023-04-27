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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ALMUS SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ALMUS CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ALMUS MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,055 | Katılım Oranı: %88.86
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.356,985 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %43.376,017 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %4.8666 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6793 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6691 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1622 oy
%100
Seçmen Sayısı: 17,726 | Katılım Oranı: %79.19
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %49.296,782 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.976,737 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.74239 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,206 oy 0
Millet İttifakı
%0 5,953 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.85 5,556 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%37.02 5,161 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.83 1,650 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%5.26 734 oy 0
İyi Parti
%4.78 666 oy 0
Saadet Partisi
%0.9 126 oy 0
Vatan Partisi
%0.19 26 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 23 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı