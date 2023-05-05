-
Ahmet Gültekin
Büyük Birlik Partisi
Amasya
-
Haluk İpek
Adalet ve Kalkınma Partisi
Amasya
-
Kazım Gümüş
Yeniden Refah Partisi
Amasya
-
Haydar Görgü
Yeşil Sol Parti
Amasya
-
Yunus Emre Çelik
Millet Partisi
Amasya
-
Melike Öztürk Arduç
Türkiye İşçi Partisi
Amasya
-
Reşat Karagöz
Cumhuriyet Halk Partisi
Amasya
-
Sinan Açıkgöz
Türkiye Komünist Hareketi
Amasya
-
Nasuh Tuğrul Saltık
Sol Parti
Amasya
-
Murat Erdemir
Memleket Partisi
Amasya
-
Mehmet Sarı
Milliyetçi Hareket Partisi
Amasya
-
Sefer Kılıç
Vatan Partisi
Amasya
-
İbrahim Mermer
İyi Parti
Amasya
-
Melih Kahvecioğlu
Zafer Partisi
Amasya
-
Ferhat Gürel
Adalet Partisi
Amasya
-
Sultan Akbina
Halkın Kurtuluş Partisi
Amasya
-
Ersin Erol
Türkiye Komünist Partisi
Amasya
-
Yasemin Akdumanlı
Genç Parti
Amasya
-
Ömer Aslan
Anavatan Partisi
Amasya
-
Fatma Saka
Yenilik Partisi
Amasya
-
Tahsin Dudak
Güç Birliği Partisi
Amasya
-
Hasan Çilez
Adalet ve Kalkınma Partisi
Amasya
-
Serdar Ateş
Büyük Birlik Partisi
Amasya
-
Zülbiye Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Amasya
-
Osman Ay
Yeniden Refah Partisi
Amasya
-
Eren Gönen
Türkiye İşçi Partisi
Amasya
-
Rıdvan Çetin
Millet Partisi
Amasya
-
Arif Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Amasya
-
Derya Ünal
Memleket Partisi
Amasya
-
Hasan T
Sol Parti
Amasya
-
Fatma Açıkgöz
Türkiye Komünist Hareketi
Amasya
-
Mustafa Güçyetmez
Milliyetçi Hareket Partisi
Amasya
-
Hasan Faruk Kurtoğlu
Vatan Partisi
Amasya
-
Mehmet Kip
İyi Parti
Amasya
-
Serkan Kuşçu
Zafer Partisi
Amasya
-
Elif Açelya Açıkbaş
Genç Parti
Amasya
-
Özgür Hüseyin Akış
Türkiye Komünist Partisi
Amasya
-
Abdullah Elik
Halkın Kurtuluş Partisi
Amasya
-
Ali Koçak
Adalet Partisi
Amasya
-
Özer Turan
Güç Birliği Partisi
Amasya
-
Baki İlistir
Yenilik Partisi
Amasya
-
Oktay Özdemir
Anavatan Partisi
Amasya
-
Elif Bilgin
Büyük Birlik Partisi
Amasya
-
Abdulkerim Buğra Şimşek
Adalet ve Kalkınma Partisi
Amasya
-
Kasım Bursa
Yeniden Refah Partisi
Amasya
-
Veli Bölük
Yeşil Sol Parti
Amasya
-
Davut Ev
Millet Partisi
Amasya
-
Bahri Baydaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Amasya
-
Dilaver Öztürk
Türkiye İşçi Partisi
Amasya
-
Zeynep Ateş
Cumhuriyet Halk Partisi
Amasya
-
Parla Güneş Buran
Türkiye Komünist Hareketi
Amasya
-
Celal Özder
Sol Parti
Amasya
-
Oğuzhan Çakmak
Memleket Partisi
Amasya
-
Murat Suşehirli
Milliyetçi Hareket Partisi
Amasya
-
Ali Çal
Vatan Partisi
Amasya
-
Hikmet Ruşen Menekşe
İyi Parti
Amasya
-
Murat Köse
Zafer Partisi
Amasya
-
Aysel Şahin
Adalet Partisi
Amasya
-
Deniz Yaşar Bayram
Halkın Kurtuluş Partisi
Amasya
-
Onur Kiliç
Türkiye Komünist Partisi
Amasya
-
Orhan Vardar
Genç Parti
Amasya
-
Mehmet Serdar Karaman
Anavatan Partisi
Amasya
-
Fahri Yıl
Yenilik Partisi
Amasya
-
Yusuf Akgün
Güç Birliği Partisi
Amasya