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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

BATMAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BATMAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZLUK
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MERKEZ
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SASON
Açılan Sandık Oranı %0
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BATMAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0

BATMAN MİLLETVEKİLLERİ / 5

Devamı
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SASON
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 342,380 | Katılım Oranı: %85.65
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %62.59177,821 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %31.4489,315 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %4.1311,747 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.022,894 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %0.722,041 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1284 oy
%100
Seçmen Sayısı: 300,915 | Katılım Oranı: %75.68
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %60134,370 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.0285,153 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.984,424 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı