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ANASAYFA ŞEHİRLER ÇANKIRI BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

ÇANKIRI - BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

BBP
KISALTMA :BBP GENEL BAŞKAN :MUSTAFA DESTİCİ KURULUŞ TARİH :1993
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇERKEŞ
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ELDİVAN
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ILGAZ
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KIZILIRMAK
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KORGUN
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KURŞUNLU
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MERKEZ
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞABANÖZÜ
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YAPRAKLI
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı