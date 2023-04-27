ILGAZ SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMÖREN
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
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KURŞUNLU
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MERKEZ
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ORTA
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ŞABANÖZÜ
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YAPRAKLI
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ATKARACALAR
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BAYRAMÖREN
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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