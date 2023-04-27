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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ILGAZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ILGAZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ILGAZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 11,438 | Katılım Oranı: %88.37
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.37,641 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %10.291,004 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.67944 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.31128 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2322 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1919 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,602 | Katılım Oranı: %80.81
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.326,979 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %232,103 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6862 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı