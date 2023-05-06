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Muhammet Emin Akbaşoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Çankırı
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Ebru Yalçınkaya
Adalet Partisi
Çankırı
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Mehmet Oflaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Çankırı
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Nahide Özkan
Türkiye Komünist Partisi
Çankırı
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Belgin Koçoğlu
Genç Parti
Çankırı
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Gamze Yahşi
Anavatan Partisi
Çankırı
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Sönmez İnce
Yenilik Partisi
Çankırı
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Mustafa Yakar
Milli Yol Partisi
Çankırı
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Turgut Özkan
Zafer Partisi
Çankırı
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Muhammed Fatih Müjdeci
Yeniden Refah Partisi
Çankırı
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Hakan Can Neslioğlu
Yeşil Sol Parti
Çankırı
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Aybars Şentürk
Büyük Birlik Partisi
Çankırı
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İsa Erdem
Millet Partisi
Çankırı
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Sevgi Özlem Gülmez
Türkiye İşçi Partisi
Çankırı
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Hakan Çelik
Vatan Partisi
Çankırı
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Ceren Soner
Türkiye Komünist Hareketi
Çankırı
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Hasan Özgür Yıldırım
Sol Parti
Çankırı
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Ada Çeliker
Memleket Partisi
Çankırı
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Pelin Yılık
Milliyetçi Hareket Partisi
Çankırı
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Mehmet Ali Karamemiş
İyi Parti
Çankırı
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Salim Çivitcioğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Çankırı
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Hasan Koçoğlu
Genç Parti
Çankırı
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Arif Ender İvgen
Türkiye Komünist Partisi
Çankırı
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Alev Yıldırım
Halkın Kurtuluş Partisi
Çankırı
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Özcan Değirmenci
Adalet Partisi
Çankırı
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Osman Çalışkan
Zafer Partisi
Çankırı
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Şuayip Öğütcü
Milli Yol Partisi
Çankırı
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Ferhat Kaya
Yenilik Partisi
Çankırı
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Ömer Dizek
Anavatan Partisi
Çankırı
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Meliha Durmuş
Yeşil Sol Parti
Çankırı
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Metin Erdoğmuş
Yeniden Refah Partisi
Çankırı
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Yasemin Bağdu
Büyük Birlik Partisi
Çankırı
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Murat Özbek
Türkiye İşçi Partisi
Çankırı
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Ronay Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çankırı
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Kadir Çalışkan
Millet Partisi
Çankırı
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Müslüm Caferoğlu
Vatan Partisi
Çankırı
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Osman Dede
Memleket Partisi
Çankırı
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Hüseyin Kılınçoğlu
Sol Parti
Çankırı
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Hakkı Has
Türkiye Komünist Hareketi
Çankırı
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İsmail Arslaner
Milliyetçi Hareket Partisi
Çankırı
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Oya Yakın
İyi Parti
Çankırı