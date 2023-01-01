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ANASAYFA CUMHUR İTTİFAKI ISPARTA

ISPARTA - CUMHUR İTTİFAKI

YENİDEN REFAH PARTİSİ
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
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OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
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KEÇİBORLU
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ISPARTA - CUMHUR İTTİFAKI MİLLETVEKİLLERİ / 0

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Kaynak: Anadolu Ajansı