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ANASAYFA CUMHUR İTTİFAKI ORDU

ORDU - CUMHUR İTTİFAKI

YENİDEN REFAH PARTİSİ
%0 0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
%0 0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
%0 0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
%0 0
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
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ORDU - CUMHUR İTTİFAKI MİLLETVEKİLLERİ / 0

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Kaynak: Anadolu Ajansı