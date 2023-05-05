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Kayıhan Pala
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
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Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
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Mehmet Atmaca
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
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İsmet Karaca
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
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Jülide Akköprü
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
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Alpaslan Yıldız
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
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Engin Tamer Dede
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
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Serkan Öztürk
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
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Özgür Yıldız
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
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Canan Akın Erdem
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge