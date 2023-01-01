TOKAT - CUMHURİYET HALK PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay