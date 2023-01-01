DENİZLİ - HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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