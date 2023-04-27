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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ÇAL SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇAL CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ÇAL MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 15,737 | Katılım Oranı: %92.56
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.225,611 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %40.135,599 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %18.092,524 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.74103 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.4258 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.456 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,482 | Katılım Oranı: %87.64
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %57.348,058 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.755,726 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.91269 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı