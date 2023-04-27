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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HAKKARİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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HAKKARİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
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GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0

HAKKARİ MİLLETVEKİLLERİ / 3

Devamı
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 168,438 | Katılım Oranı: %83.35
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %70.8296,357 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %22.7931,010 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %4.846,589 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.041,414 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.42566 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.09124 oy
%100
Seçmen Sayısı: 150,238 | Katılım Oranı: %84.55
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %81.6102,408 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %16.3520,519 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.052,577 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı