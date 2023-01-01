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BURDUR - İYİ PARTİ

İYİ PARTİ
KISALTMA :İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN :MERAL AKŞENER KURULUŞ TARİH :2017
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
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BUCAK
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ÇAVDIR
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ÇELTİKÇİ
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GÖLHİSAR
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KARAMANLI
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KEMER
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MERKEZ
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TEFENNİ
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YEŞİLOVA
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı