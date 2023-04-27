MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
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ÇAVDIR
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ÇELTİKÇİ
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GÖLHİSAR
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KARAMANLI
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KEMER
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TEFENNİ
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YEŞİLOVA
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
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BUCAK
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ÇAVDIR
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ÇELTİKÇİ
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GÖLHİSAR
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KARAMANLI
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KEMER
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TEFENNİ
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YEŞİLOVA
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