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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KİLİS CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ELBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUSABEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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POLATELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KİLİS MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0

KİLİS MİLLETVEKİLLERİ / 2

Devamı
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ELBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUSABEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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POLATELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 86,080 | Katılım Oranı: %87.29
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.0951,365 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %18.9913,920 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.626,319 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.21890 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.85626 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.23169 oy
%100
Seçmen Sayısı: 77,720 | Katılım Oranı: %77.61
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.9838,391 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %31.2418,456 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.792,237 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı