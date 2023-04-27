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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KIRŞEHİR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0

KIRŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ / 2

Devamı
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 166,167 | Katılım Oranı: %86.29
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.6777,548 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %28.2939,413 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %12.2817,102 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.753,831 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.831,151 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.18257 oy
%100
Seçmen Sayısı: 159,216 | Katılım Oranı: %76.27
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.8262,988 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %42.2150,333 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.975,929 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı