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ANASAYFA ŞEHİRLER ERZURUM MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

ERZURUM - MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

MHP
KISALTMA :MHP GENEL BAŞKAN :DEVLET BAHÇELİ KURULUŞ TARİH :1969
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
AŞKALE
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AZİZİYE
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ÇAT
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HINIS
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HORASAN
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İSPİR
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KARAÇOBAN
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KARAYAZI
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KÖPRÜKÖY
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NARMAN
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OLTU
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OLUR
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PALANDÖKEN
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PASİNLER
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PAZARYOLU
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ŞENKAYA
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TEKMAN
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TORTUM
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UZUNDERE
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YAKUTİYE
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı