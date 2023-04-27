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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

HINIS SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HINIS CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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HINIS MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,522 | Katılım Oranı: %81.73
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.94,994 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %36.894,736 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %21.122,711 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.9244 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.92118 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2836 oy
%100
Seçmen Sayısı: 17,019 | Katılım Oranı: %72.51
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.85,530 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %38.64,660 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %15.61,883 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı