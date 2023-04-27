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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

PAKİSTAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
İSLAMABAD BÜYÜKELÇİLİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAÇİ BAŞKONSOLOSLUĞU
Açılan Sandık Oranı %0
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LAHOR BAŞKONSOLOSLUĞU
Açılan Sandık Oranı %0
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PAKİSTAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLLER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
İSLAMABAD BÜYÜKELÇİLİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAÇİ BAŞKONSOLOSLUĞU
Açılan Sandık Oranı %0
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LAHOR BAŞKONSOLOSLUĞU
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynak: Anadolu Ajansı