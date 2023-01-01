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ANASAYFA ŞEHİRLER MARDİN SOL PARTİ

MARDİN - SOL PARTİ

Sol Parti
KISALTMA :Sol Parti GENEL BAŞKAN :ÖNDER İŞLEYEN
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILTEPE
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MAZIDAĞI
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MİDYAT
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLLİ
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı