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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KIZILTEPE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KIZILTEPE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILTEPE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 141,228 | Katılım Oranı: %86.65
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %73.8989,030 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %19.9223,999 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %5.296,370 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.44531 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.43516 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.0447 oy
%100
Seçmen Sayısı: 124,342 | Katılım Oranı: %80.97
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %72.7472,865 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %25.8625,905 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.41,405 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 22,346 oy 0
Millet İttifakı
%0 5,004 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%75.13 90,355 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%17.86 21,478 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.88 3,458 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.92 2,311 oy 0
Saadet Partisi
%0.76 916 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.72 868 oy 0
İyi Parti
%0.52 630 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.29 350 oy 0
Vatan Partisi
%0.05 66 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı