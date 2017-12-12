Manisaspor - Beşiktaş (CANLI)

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele A2'den canlı olarak ekranlara geliyor.
Beşiktaş; ilk maçta Manisaspor'u Alvaro Negredo'nun dört, Jeremain Lens'in üç gol attığı maçta 9-0 mağlup etmişti.
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STAT: Manisa 19 Mayıs
SAAT: 21:00
HAKEM: Sarper Barış Saka
YAYIN: A2
İLK MAÇ: 9-0 (Beşiktaş)
MANİSASPOR: Emrullah, Berk, Miray, Ömer, Yasin, Zahit, Asım, Alper, Akın, Axel Meye, Bakaki
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Tekke
BEŞİKTAŞ: Utku, Fatih, Mitrovic, Alpay, Caner, Medel, Talisca, Aras, Orkan, Mustafa, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş