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spor - (CANLI)

Giriş Tarihi: 12.12.2017 20:07 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 21:34
Manisaspor - Beşiktaş (CANLI)

Kara kartal, ilk maçta 9-0 kazandığı spor'a konuk oluyor. Maçı A2 ekranlarından ve sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele A2'den canlı olarak ekranlara geliyor.

; ilk maçta Manisaspor'u Alvaro Negredo'nun dört, Jeremain Lens'in üç gol attığı maçta 9-0 mağlup etmişti.

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STAT: Manisa 19 Mayıs
SAAT: 21:00
HAKEM: Sarper Barış Saka
YAYIN: A2
İLK MAÇ: 9-0 (Beşiktaş)

MANİSASPOR: Emrullah, Berk, Miray, Ömer, Yasin, Zahit, Asım, Alper, Akın, Axel Meye, Bakaki
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Tekke

BEŞİKTAŞ: Utku, Fatih, Mitrovic, Alpay, Caner, Medel, Talisca, Aras, Orkan, Mustafa, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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Manisaspor - Beşiktaş (CANLI)
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