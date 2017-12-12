Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer, ilk maçı 4-0 kazanmıştı. Saat 17.30'da başlayacak olan Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Takımların ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR: Esteban, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hubocan, Mas, Batuhan, Bero, Sosa, Volkan Şen, Castillo, Rodallega

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan, Tolga, Trtovac, Acka, Muammer, Murat, Mansaly, Scuk, Abdülkadir, Erhan, Younes