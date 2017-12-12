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  4. Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Canlı)

- (Canlı)

Giriş Tarihi: 12.12.2017 16:46 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 16:47
Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Canlı)

'nda oynanan - maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak.

5. tur rövanş maçında , 'u konuk ediyor. Bordo mavililer, ilk maçı 4-0 kazanmıştı. Saat 17.30'da başlayacak olan Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Takımların ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR: Esteban, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hubocan, Mas, Batuhan, Bero, Sosa, Volkan Şen, Castillo, Rodallega

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan, Tolga, Trtovac, Acka, Muammer, Murat, Mansaly, Scuk, Abdülkadir, Erhan, Younes

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