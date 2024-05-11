A Spor’da futbol ziyafeti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından gerçekleşen Kıbrıs Kupası'nda, Göçmenköy İdman Yurdu ile Mağusa Türk Gücü final maçında karşı karşıya geldi. Lefkoşa Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan mücadele tam anlamıyla nefesleri kesti. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 berabere bitince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar büyük heyecana sahne olurken oyuncular atışları gole çevirdikçe heyecan da katlanarak arttı. 9. penaltıya gelindiğinde Mağusa Türk Gücü'nden Ünal'ın vuruşunu kaleci Kıvanç kurtardı. Müthiş mücadelede Göçmenköy, seri penaltılarla rakibini 9-8 yenerek kupanın şampiyonu oldu. Tarihinde ilk kez final oynama başarısı gösteren Göçmenköy İdman Yurdu, önemli bir zafere imza attı.