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'nda 2. Tur heyecanı devam ediyor. Saat 13.00'te başlayan mücadelede ile SK karşı karşıya geliyor. 'ndaki müsabakada düdük çalıyor ve karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Maçı haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 13:00 Son Güncelleme: 21.10.2020 13:01 ABONE OL
CANLI | Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediye

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları ikinci gün de A Spor'da yayınlanıyor.

Dün oynanan ikinci turun ilk maçlarında Belediye Kütahyaspor, İçel İdmanyurdu ve Karşıyaka üst tura yükselen ekipler olmuştu. Bugün ise A Spor ekranlarında saat 13.00'te başlayan mücadelede Esenler Erokspor ile Arnavutköy Belediye SK kozlarını paylaşıyor.

Vefa Stadı'ndaki maçı Sezer Yalçın yönetiyor. Müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği
İçel İdmanyurdu 6-0 Payasspor
Karşıyaka 3-0 Bergama Belediyespor

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