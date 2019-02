Fintech pazarı 25 milyar $’a koşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin son yıllarda güç kazandığı sektörlerden biri de yüzde 90'ı Türkiye'deki teknoloji merkezlerinde üretilen Finans teknolojileri (fintech) oldu. Değişimin hızlandığı, teknoloji şirketlerinin her sektörde cirit attığı bir dünyada artık ödemeler temassız, para sanal, bankalar da Cep'te. Artık robotlar sizin için para transferi yapacak. Bankada fatura öderken karşınızda bir yapay zeka oturacak ve servetinizi o yönetecek. Mobil cüzdanlar, robotlar, cep uygulamaları, giyilebilir cihazlar gibi onlarca sistem yaratıldı. Fintech olarak tek kelimede özetlenen bu teknolojilerin önümüzdeki yıllara damgasını vurması bekleniyor. Öte yandan Dünya genelindeki FinTech (finansal teknoloji) işlemleri, son üç yılda 20 milyar Dolar'ın üzerine çıktı. Tahminleri aşan bu işlem hacmiyle tüketicilerin olduğu kadar yatırımcıların da ilgisini çeken FinTech'ler küresel finans kuruluşlarının bakış açısını da değiştirmiş durumda. Bankaların dijital dönüşüm kapsamında gerçekleştirdikleri yeniden yapılanma çalışmaları ve FinTech'lerle yaptıkları işbirlikleri dikkat çekiyor.Peki bizi bu alanda neler bekliyor. İşte size birkaç örnek; teknolojiyi az kullanan biri günde 5, çok kullanan bir kişi ise 30 kez şifre giriyor. Ofis bilgisayarını açmaktan, sosyal medyaya, ATM'de veya pos cihazında şifre girmeye kadar hayatın her alanında güvenlik ve harcama nedeniyle birçok işlem yapılıyor. Yeni bir teknoloji tüm şifreleri sıfırlayacak. Artık tek şifre kalp atışı oldu. Kalp atışı ile çalışan bu yeni teknolojiyi ve ödeme sistemlerinin geleceğini uzmanlar şu sözle anlattı: "Kalp atışı parmak izi gibi. Her insanda farklı. Bu sistemle tüm şifreler sıfırlanıyor. İşe gidince bilgisayarı açmak için şifre gerekmiyor. Onun dışında arabayı bile açabiliyorsunuz. Bileklikle kredi kartı olmadan Cep'ten ve POS'tan da ödeme yapabiliyorsunuz. Sosyal medya ve ona benzer tüm şifreleri de kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Başkasının kullanması da imkânsız çünkü kalp atışınız olmadan çalışmıyor. Evden çıkarken cüzdan, ev, ofis ve iş anahtarlarını ve hatta hiçbir kartınızı almanıza da gerek kalmıyor."Aynı zamanda ilişki de kurabilen yapay zekaya sahip Fintech sistemleri, kişilik analizi yapabiliyor ve ses tonu analizi ile karşısındakinin duygularını ölçüyor. Örneğin bu sistemin kullanıldığı bir dinozor oyuncak, kendisiyle oynayan çocuğun ses tonundan o anki duygusunu algılayıp ona göre tepkiler veriyor.FinTech İstanbul ve BKM tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de FinTech ekosisteminde 60'ya yakın oyuncu bulunuyor. Statista'nın verilerine göre ise Türkiye'de FinTech pazarının her yıl yüzde 23'luk büyüme kaydetmesi bekleniyor. 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye'deki FinTech pazarının 23.6 milyar Dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Finansal bilinci artan tüketicilerin beklentileri de yükseliyor. Tüketiciler her yerden, kolayca erişebilecekleri uygun, güvenli, hızlı ve kullanımı kolay finansal hizmetler almak istiyor.Dijital dönüşüm, hayatın her alanında vatandaşa dokunuyor. Mobil kullanıcıların artması ve kullanıcıların daha fazla kişiselleştirilmiş, kolay kullanım sunan hizmetler beklemesi, bankaların yenilikçi teknolojilere yatırım yapmalarını zorunlu kılıyor. Küresel finans kuruluşlarının son dönemde izledikleri küçülme politikaları, kendini ispatlayan FinTech oyuncuları ile işbirliği yapmalarını da beraberinde getiriyor. FinTech şirketleri, bankalar tarafından yeni hizmet ve çözüm sunma bağlamında vazgeçilmez bir ortak olarak görülüyor. Diğer dikkat çeken konu ise FinTech'lerin coğrafyalara göre değişen özellikleri. Avrupa'da FinTech'lerin amacı verimliliği artırıp maliyetleri azaltmakken, Asya'da yer alan bazı ülkelerde ise henüz banka hesabı dahi olmayan kullanıcılara özel hizmetler veriliyor. Türkiye'de unbanked (banka sistemi dışındaki kullanıcılar) ve finansal okuryazar olmayan kitlenin yüzde 40 seviyelerinde olduğu görülüyor.