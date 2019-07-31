Instagram Province uygulaması, kullanıcıların bulundukları yeri anlık olarak paylaşması anlamına geliyor.

Province ne demek? Türkçe anlamı nedir?

Sosyal medya platformlarının hayatımızın içine dahil olmasıyla birlikte pek çok yabancı kelimeyi de öğrenmeye, hayatımızın bir noktasında kullanmaya başlıyoruz. Province de bu kelimelerden bir tanesi. Province kelimesinin Türkçe karşılığı vilayet, şehir anlamına geliyor. Ayrıca bu kelime Türkçeye bölge anlamında da çevriliyor. Bulundukları şehri/bölgeyi Instagram gönderilerine eklemek isteyen kullanıcılar, Province seçeneğini kullanıyor.