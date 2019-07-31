Province ne demek? Türkçe anlamı nedir?
Instagram Province ne anlama geliyor? Instagram kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı kelimelerden biri olan province kelimesi ile kullanıcılar, İstanbul Province, Ankara Province gibi ifadeler ile karşılaşıyor. Bir akım haline gelen bu uygulama özellikle hikaye paylaşımlarda kullanılıyor. Git gide bir moda halini alan ve çoğu Instagram kullanıcısının kullanıcısının en azından bir kez karşılaştığı bu kelime ne anlama geliyor? İşte Instagram Province ne anlama geliyor sorusunun cevabı…
Instagram Province uygulaması, kullanıcıların bulundukları yeri anlık olarak paylaşması anlamına geliyor.
Province ne demek? Türkçe anlamı nedir?
Sosyal medya platformlarının hayatımızın içine dahil olmasıyla birlikte pek çok yabancı kelimeyi de öğrenmeye, hayatımızın bir noktasında kullanmaya başlıyoruz. Province de bu kelimelerden bir tanesi. Province kelimesinin Türkçe karşılığı vilayet, şehir anlamına geliyor. Ayrıca bu kelime Türkçeye bölge anlamında da çevriliyor. Bulundukları şehri/bölgeyi Instagram gönderilerine eklemek isteyen kullanıcılar, Province seçeneğini kullanıyor.
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