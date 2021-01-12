Önce Facebook, ardından Twitter derken ilk etapta bir fotoğraf paylaşma uygulaması olarak uygulama marketlerde yerini alan fakat zamanla kişisel fotoğraf paylaşma uygulaması olarak kullanılmasının ötesinde markaların en önemli dijital pazarlama araçlarından biri haline gelen Instagram'da kullanıcılar ve markalar, yedikleri yemekten satışa sundukları ürüne kadar her şeyi paylaşıyor. Instagram'da bu kadar geniş kullanıcı ağına sahip olmasıyla birlikte bazı terimler de kısaltılarak birkaç harfle ifade edilmeye başlandı.

GT Nedir?

Geri takip cümlesinin kısaltmasıdır.

DM Nedir?

Direct message kelime grubunun kısaltılmış halidir. Türkçesi direkt mesaj anlamına gelir.

UNF Nedir?

Unfollow kelimesinin kısaltışmış halidir. Takipten çıkmak anlamına gelir.

TKP Nedir?

Takip kelimesinin kısaltılmış halidir.

TBT Nedir?

"Throw back thursday" kelime grubunun kısaltılmış halidir. Geçmişte çekilmiş bir fotoğrafın Perşembe günü paylaşılması anlamına gelir.

Official Nedir?

Türkçede resmi anlamına gelir. Hesabın onaylanmış bir resmi hesap olduğunu ifade eder.